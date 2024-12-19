Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, A.B, G.İ, İ.A, B.A, R.A. ve A.D'nın gözaltına alındığı operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, B.A. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.