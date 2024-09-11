Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, çalıntı motosiklet ve silahlar ele geçirildi.

11.09.2024 10:16
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Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen evlerden birine koçbaşıyla giren ekipler, narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramada, evin sundurmasına gizlenen uyuşturucuyu buldu.

Yapılan aramalarda, 51 parça halinde toplam 140,21 gram sentetik uyuşturucu, 58 sentetik ecza hap, 3 kök kenevir bitkisi, çalıntı motosiklet, av tüfeği, hassas terazi, bıçak ve 4 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.K. ve S.Ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı, 9 kişi ise salıverildi.

Serbest bırakılan şüphelilerden A.K. ile E.A. hakkında ayrıca "kılıç ve hançer" ile "av tüfeği" bulundurma suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

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