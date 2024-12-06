Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 613 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler G.Ş, Ü.Y. ve M.S. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Lapseki Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?