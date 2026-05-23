Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Polisin 6 şüpheliyi yakaladığı operasyonda, 420 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 3 kök Hint keneviri ve bitki yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
