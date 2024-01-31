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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

31.01.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında; bu sabaha karşı merkez, Lapseki, Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.F., H.A.P., H.A., E.Ö., E.G., S.K., Ö.Ö. ve yabancı uyruklu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 1 kilo 565 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 sentetik hap, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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