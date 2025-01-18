Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Güncel

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan İ.U.G'nın ev aramasında 683,4 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, öğütücü, aseton ve eldiven ile madde satışından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 lira ve 40 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.