Çanakkale\'de yeni adli yıl törenle açıldı: Baro Başkanı Dikme\'den \'herkes için hukuk, herkes için adalet\' mesajı

Çanakkale Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dikme, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Dikme, yeni adli yılın hukuk ve adaletin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ederek, "Bu adli yılda da herkes için hukuk, herkes için adalet diliyorum. Çünkü adalet ekmek gibidir, su gibidir, nefes almak gibidir." dedi.

Törene, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi Başkanı Derviş Yıldızoğlu, Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, önceki dönem baro başkanları ve avukatlar katıldı.