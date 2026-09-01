Çanakkale'de yeni adli yıl törenle açıldı: Baro Başkanı Dikme'den 'herkes için hukuk, herkes için adalet' mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de yeni adli yıl törenle açıldı: Baro Başkanı Dikme'den 'herkes için hukuk, herkes için adalet' mesajı

Çanakkale\'de yeni adli yıl törenle açıldı: Baro Başkanı Dikme\'den \'herkes için hukuk, herkes için adalet\' mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Barosu, 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Baro Başkanı Ardahan Dikme, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hukuk ve adaletin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ederek, 'Adalet ekmek gibidir, su gibidir, nefes almak gibidir' dedi. Törene Çanakkale 1. İdare Mahkemesi Başkanı Derviş Yıldızoğlu, baro yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem baro başkanları ve avukatlar katıldı.

Çanakkale Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dikme, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Dikme, yeni adli yılın hukuk ve adaletin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ederek, "Bu adli yılda da herkes için hukuk, herkes için adalet diliyorum. Çünkü adalet ekmek gibidir, su gibidir, nefes almak gibidir." dedi.

Törene, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi Başkanı Derviş Yıldızoğlu, Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, önceki dönem baro başkanları ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Ardahan, Güncel, Ekmek, Hukuk, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yeni adli yıl törenle açıldı: Baro Başkanı Dikme'den 'herkes için hukuk, herkes için adalet' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:26:01. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de yeni adli yıl törenle açıldı: Baro Başkanı Dikme'den 'herkes için hukuk, herkes için adalet' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement