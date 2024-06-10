Çanakkale'de zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Çanakkale\'de zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 48 personel müdahale etti. Dardanos ve Edremit'te konuşlu yangın söndürme helikopteri ile Çanakkale ve Edremit havalimanında konuşlu uçaklar da yangın mahalline hareket etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı ve 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü.

10.06.2024 09:31
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda da etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine bağlı Bahçedere köyü yakınlarındaki zeytinlik alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 48 personel bölgeye sevk edildi.

Yer ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından rüzgarın etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına destek Dardanos ve Edremit'te konuşlu yangın söndürme helikopteri ile Çanakkale ve Edremit havalimanında konuşlu uçaklar yangın mahalline hareket ettirildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yörede yaşayan Ahmet Kahraman, söndürme çalışmalarına destek verdiği sırada yangından etkilendi. Vücudunda ikinci derece yanık meydana gelen Kahraman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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