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Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çanakkale\'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
03.01.2024 - 10:49,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale- Bursa kara yolu Umurbey Beldesi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden cip, minibüs ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sisin görüş mesafesini düşürdüğü kavşakta araçlarda bulunan Zeynep (33) ve Burhan Yılmaz (40), Fatma Aktaş (56) ile Rıfat Can Kürük (30) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Çanakkale-Bursa kara yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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