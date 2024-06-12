Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Anız yangını olarak başlayıp, ormana sirayet eden yangını soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anız yangını olarak başlayıp, ormana sirayet eden yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle anız yakılmaması konusunda tekraren hatırlatmada bulunmak istiyorum. Alevlere göğüs geren Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımız başta olmak üzere, destek veren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum."