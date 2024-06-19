Çanakkale'deki Orman Yangınına Destek Veriliyor - Son Dakika
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Çanakkale'deki Orman Yangınına Destek Veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve personel ile destek sağladıklarını duyurdu. Yangın söndürme çalışmalarına toplam 970 personel ve 290 araç katılıyor.

19.06.2024 13:51
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(ÇANAKKALE) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve personelle destek verdiklerini bildirdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere toplam 970 personel v 290 araçla sürdürülen yangını söndürme çalışmalarına diğer kurum ve kuruluşlar da destek veryor.

MSB, sosyal medya hesabından "Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve görevli personelimizle destek sağlamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

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