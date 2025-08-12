Çanakkale\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekiplerinin çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
