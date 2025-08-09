Çanakkale\'deki Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi.

Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.