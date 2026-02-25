Çanakkale'den deprem bölgesindeki bin çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği - Son Dakika
Çanakkale'den deprem bölgesindeki bin çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği

Çanakkale\'den deprem bölgesindeki bin çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği
25.02.2026 12:19
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Ezine Belediyesi ve ÇOMÜ Farkındalık ve Dayanışma Kulübü (FADAK) tarafından yürütülen "Deprem Bölgesi İçin Destek Projesi" kapsamında, depremden etkilenen çocuklara yönelik hazırlanan "Şehitler Diyarından Medeniyetler Diyarına; Çantamda Umut Var Projesi" hayata geçirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, projenin, depremden etkilenen çocukların hem eğitim hem de sosyal iyileşme süreçlerine katkı sunulmasını amaçladığı belirtildi.

"Şehitler Diyarından Medeniyetler Diyarına; Çantamda Umut Var Projesi" ile deprem bölgesinde öğrenim gören 1000 çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği sağlanacağının ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"

"Öğrencilerin eğitim süreçlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmeleri için temel ihtiyaçları karşılanırken, psikososyal destek niteliği taşıyan etkinlikler de planlanmıştır."

Proje çerçevesinde ayrıca, Ezine Belediyesi tarafından sağlanan planetaryum etkinliği ile çocukların bilimle buluşmaları hedeflenmektedir. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin uzay ve bilim konularına yönelik meraklarının artırılması ve motivasyonlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kolunsağ Muflon Sanayi'nin destekleri kapsamında bölgeye çeşitli eğitim materyalleri ve ihtiyaç malzemeleri de ulaştırılacaktır. Proje, depremden etkilenen çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmanın yanı sıra sosyal ve duygusal iyileşme süreçlerine destek olmayı hedefleyen bütüncül bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel

12:37
SON DAKİKA: Çanakkale'den deprem bölgesindeki bin çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği - Son Dakika
