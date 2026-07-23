Çanakkale Domatesinde Erken Hasat Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Domatesinde Erken Hasat Başladı

Çanakkale Domatesinde Erken Hasat Başladı
23.07.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de coğrafi işaret tescilli domateslerin erken hasadı başladı. İstanbul'a gönderiliyor.

ÇANAKKALE'de kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan ve coğrafi işaret tescili alan Çanakkale domatesinde erken hasat başladı.

Çanakkale'de Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen Çanakkale domatesine, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesi, merkeze bağlı Kumkale köyünde erkenden hasat edilmeye başladı.

'GENELDE İSTANBUL BÖLGESİNE GİDİYOR'

Çanakkale domatesinin 2023 yılında coğrafi işaret aldığını söyleyen Kumkale köyünden çiftçi Recep Uğurlu, "Kalitesi ve lezzeti onaylandı. Şimdi erken hasada başladık. Domatesin lezzeti, aroması, kalitesi, renk olarak bütün üreticilere hayırlı olsun. Kendisini özel kılan birincisi aroması, rengi ve lezzeti oluyor. Bunun kaynaklanma sebebi, iklimi birincisi. İkincisi toprak yapısı. Üçüncüsü ve bizim yıllardan beri yapmış olduğumuz üretimin deneyimi. Bu sene daha önceki yıllara göre biraz daha verim olarak düşük gibi gözüküyor. Bu da yağışlı geçmesinden dolayı yerlere yaş girdik. Yaş girmemizden dolayı biraz bu verimi etkiledi. Buradan çıkan domates erken hasatta genelde İstanbul bölgesine gidiyor" dedi.

'EYLÜL 20 GİBİ HASET ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Erken hasadın 20-30 gün kadar sürdüğünü söyleyen Uğurlu, "Havaların sıcak olmasının dolayı erken bitiyor hasadımız. Geç domateslerimiz daha uzun sürüyor. Geç domatesler 40-45 gün arasında hasadımız oluyor. Geç domateslerimizi temmuz ayında ektik. Temmuz ayında ektiğimiz domateslerde Eylül 20 gibi haset etmeye başlayacağız. Onlar daha yeni ekildi. Erken domateslerde nisan sonu, mayıs başı ekiliyor. Şimdi de hasada başladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Çiftçilik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Domatesinde Erken Hasat Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İstanbul’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas’ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı

10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 11:19:29. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Domatesinde Erken Hasat Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.