Çanakkale Ezine'de 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale Ezine'de 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi

Çanakkale Ezine\'de 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
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Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, Ezine ilçesinde ağustos ayında 7 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri yapıldı. İl genelinde kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve tarım arazilerindeki kaçak yapılara yönelik denetim ve yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Ezine'de 7 adet kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri gerçekleştirildi.

İl genelinde kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlar ile tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Ezine'de 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika

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