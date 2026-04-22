Çanakkale Kara Savaşları 111. Yıl Tören Provası

22.04.2026 13:09
ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek anma töreninin genel provası yapıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 111'inci yıl dönümünün tören hazırlıkları başladı. 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası törenle şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak. Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı şafak sökerken, Anzak Koyu'nda ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak. Henüz resmi tören programı açıklanmamasına rağmen Anzak Koyu ve Yeni Zelanda Anıtı'nda tören hazırlıkları başladı. Bugün Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin genel provası yapıldı.

Kaynak: DHA

