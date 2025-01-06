Çanakkale Köprüsü'nde Büyük Açık

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Hiçbir şey olmamış gibi yeni paylaşım yaptı

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü için garanti edilen araç geçiş sayısının 16 milyon 425 bin, gerçekleşen araç geçiş sayısının ise sadece 2 milyon 684 bin 738 olduğunu ifade etti. AK Parti'nin hata payının yüzde 84 olduğunu, köprünün kamuya 28 Mayıs 2034 tarihinde devredileceğini kaydeden Yavuzyılmaz, "Bu gidişle şirket birkaç yıl içinde köprünün yapım maliyetini çıkartacak ve kamuya devredilene kadar da para kazanmaya devam edecek" dedi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2024 yılında yap-işlet-devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü için garanti edilen araç geçiş sayısı ile gerçekleşen araç geçiş sayısı arasındaki farkla ilgili açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"AK Parti tarzı yap- işlet- devret modeli ile yapılan Çanakkale Köprüsü'nün 2024 yılı zarar karnesi çıktı. 2024 yılında Çanakkale Köprüsü'nde garanti edilen araç geçiş sayısı 16 milyon 425 bin, gerçekleşen araç geçiş sayısı sadece 2 milyon 684 bin. Yani AK Parti'nin hata payı yüzde 84. Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi 18 Mart 2022, kamuya devir tarihi ise 28 Mayıs 2034. Araç geçiş ücretleri dövize endekslenmiş durumda. 15 euro+KDV'ye her yıl Avrupa Birliği enflasyon farkı da çarpan olarak ekleniyor. Şirkete garanti edilen günlük araç geçiş sayısı 45 bin adet. Bu gidişle şirket birkaç yıl içinde köprünün yapım maliyetini çıkartacak ve kamuya devredilene kadar da para kazanmaya devam edecek.

"Vatandaş 2025 yılında da geçmediği köprünün parasını ödeyecek"

AK Parti'nin berbat ekonomi yönetimi nedeniyle vatandaşımız 2025 yılında da geçmediği köprünün, girmediği tünelin, inmediği havalimanının parasını ödeyecek. AK Parti 2025 yılında asgari ücretliye sefalet sınırının altında yüzde 30 ücret artışı yaparken; memur ve emeklisine yüzde 11, SGK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 15 maaş artışı yaparken diğer yandan Çanakkale Köprüsü'ndeki araç geçiş ücretlerine zam yapmaya devam ediyor."