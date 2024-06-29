Çanakkale Muharebeleri'nde İlk Şehit Doktor Mehmet İsmail Bey Anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Muharebeleri'nde İlk Şehit Doktor Mehmet İsmail Bey Anıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan araştırma sonucu, Çanakkale Muharebeleri'nde yeri, ismi ve mezarı belli olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, kabri başında anıldı. Şahindere mevkisindeki mezarı başında düzenlenen anma törenine, birçok yetkili ve sağlık çalışanı katıldı. Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucu, mezar taşının Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'e ait olduğu tespit edilmişti.

29.06.2024 16:16
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2018'de yapılan araştırma sonucu Çanakkale Muharebeleri'nde yeri, ismi ve mezarı belli "ilk şehit doktor" olarak ortaya çıkarılan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, kabri başında anıldı.

Zığındere Muharebeleri'nin ilk günü (28 Haziran 1915) yaralandığı ve ikinci günü şehit olduğu bilinen Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey için Şahindere mevkisindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz ve kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tarihçiler ve sağlık çalışanları katıldı. Dua edilmesinin ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Tarihi Alan'da çok az kimsenin bildiği, yöre insanın da "yılanlı mezar" olarak adlandırdığı mezar taşının, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucu Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'e ait olduğu 2018 yılında tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Muharebeleri'nde İlk Şehit Doktor Mehmet İsmail Bey Anıldı - Son Dakika

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