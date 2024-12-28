Çanakkale\'nin Yenice İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Çanakkale'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yenice ilçesinde gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle Alancık, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller ve Karaağaçarası köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.