Çanakkale Ruhunu Yaşatan Sergi Osmaniye'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Ruhunu Yaşatan Sergi Osmaniye'de

10.03.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSMANİYE'de Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, ziyaretçileriyle buluştu.

OSMANİYE'de Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, ziyaretçileriyle buluştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğiyle, 'Çanakkale Zaferi'nin 111'inci Yıl Dönümü ve Şehitler Günü' kapsamında hazırlanan gezici sergi, yurdun dört bir yanını dolaşarak Çanakkale'de yazılan destanın unutulmamasını hedefliyor. Toplam 20 pano ve 20 vitrinden oluşan, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalabilmiş orijinal harp malzemeleri ile kişisel objelerin ve görsellerin yer aldığı sergide yaklaşık 700–800 adet orijinal harp malzemesi, asker mektupları ve döneme ait fotoğraflar yer alıyor. Serginin açılış programına kent protokolünün yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Osmaniye Şubesi Başkanı Sefa Bülbül ise yaptığı açıklamada, "18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünün yaklaşması nedeniyle Osmaniye'mizde öğrencilerimiz ve büyüklerimizle birlikte bir Çanakkale sergisi düzenledik. Çanakkale objelerimizi yaşatmak, Çanakkale savaşımızı ve o anın maneviyatını yaşamak adına, tüm öğrencilerimizle buluşturmak niyetiyle vakfımız işbirliğinde güzel bir fotoğraf ve Çanakkale savaşları objeleri sergisi düzenliyoruz. Burada yaklaşık 700-800 tane savaş objeleri mevcut. Buradaki objelerin tamamı 18 Mart Çanakkale Savaşlarında yaşanan ve orada kullanılan tamamen gerçek orijinal ürünlerdir. Bunlarında burada tüm şehit ailelerimiz, gazilerimizle, öğrencilerimizle, Çanakkale ruhunu yaşatmak isteyen yaşayan bireylerimizle bunları burada buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğinde yapmış olduğumuz bu anlamlı programa tüm Osmaniye halkımızı çevre illerimizi ve tüm değerli öğrencilerimizi sergimize bekliyoruz" dedi.

Projede yer alan Çanakkale şehitlikleri alan kılavuzu Neşet Öz, serginin eğitim-öğretim dönemi sona erene kadar il il gezerek okullarda öğrencilerle buluşacağını belirtti. Öz, "Amacımız Çanakkale ruhunu, oraya gelemeyen insanlara ulaştırmak. Bu nedenle sergimizi okullara götürerek, Çanakkale'yi görme imkanı bulamayan çocuklarımızın bu ruhu kendi okullarında yaşamalarını istedik ve bu yola çıktık. Günümüz gençliğini düşündüğümüzde sosyal medyada öne çıkan sahte kahramanlar yerine, gerçek kahramanlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Çanakkale ruhunu çocuklarımıza aktararak bu bilincin nesilden nesile devam etmesini amaçlıyoruz. Umarım bu proje sonsuza kadar devam eder" diye konuştu.

'ÇANAKKALE RUHUNU YENİDEN YAŞADIK'

Öğretmen Özlem Candever ise serginin öğrenciler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirterek, "Bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz bu sergiden çok etkilendi. Biz adeta Çanakkale ruhunu yeniden yaşadık. Sergideki tüm fotoğraflar, okuduğumuz yazılar ve o zamana ait objeler gerçekten bizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen öğrenciler de Çanakkale Savaşları'nın zor şartlar altında kazanıldığını daha iyi anladıklarını ifade ederek özellikle havada çarpışan mermiler, silahlar ve askerlerin kullandığı askeri malzemelerden çok etkilendiklerini söyledi.

Çanakkale Savaşları'na ait objelerin yer aldığı sergi, 9–13 Mart tarihleri arasında Şirinevler Mahallesi Toprakkale Yolu üzerindeki Yeni Galericiler Sitesi arkasında bulunan özel bir okulun kampüsünde öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Çanakkale, Osmaniye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Ruhunu Yaşatan Sergi Osmaniye'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi
Türkiye’den Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilk yorum Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Bir il alarmda İHA bulundu, SAS timleri bölgede Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

10:41
Bayram öncesi havalara uçacaklar Fenerbahçe’den çalışanlarına dev promosyon
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:16
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı İşte nedeni
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 10:55:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Çanakkale Ruhunu Yaşatan Sergi Osmaniye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.