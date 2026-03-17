Çanakkale şehitleri anısına 754 kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika
Çanakkale şehitleri anısına 754 kilometre pedal çevirdiler

Çanakkale şehitleri anısına 754 kilometre pedal çevirdiler
17.03.2026 17:50
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla şehitleri anmak için bisikletleriyle Ankara'dan yola çıkan 4 genç, 10 günde Çanakkale'ye ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla şehitleri anmak için bisikletleriyle Ankara'dan yola çıkan 4 genç, 10 günde Çanakkale'ye ulaştı.

Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu üyesi öğrenciler Haktan Ay, Bishonko Broto, Mehmet Yahya Durmaz ve Berkay Yardımcı, 7 Mart'ta Ankara'dan bisikletleriyle yola çıktı.

Zorlu hava şartları ve teknik aksaklıklara rağmen günde yaklaşık 80 kilometre pedal çeviren öğrenciler, toplam 754 kilometre yol kat ederek Çanakkale'ye geldi.

Öğrenci Haktan Ay, Kordonboyu'ndaki Truva Atı önünde AA muhabirine, bisiklet sporunu yaygınlaştırmak, kendilerini bu zorlu koşullarda test etmek ve aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerini görmek için yola çıktıklarını söyledi.

Güzel bir deneyim yaşadıklarını, yolda güzel insanlar tanıdıklarını, güzel dostluklar edindiklerini ifade eden Ay, gittikleri kentlerin tarihi ve turistik yerlerini de görme imkanı bulduklarını belirtti.

Tıp fakültesi öğrencisi Bishonko Broto da topluluk olarak, her yıl uzun bir tur düzenlemeye çalıştıklarını anlattı.

Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'ye gitmeye karar verdiklerini aktaran Broto, "Bu yolculuk, benim için çok güzel ve anlamlıydı. Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere gitmek, camilerde kalmak, itfaiyecilerle iftar yapmak gibi deneyimler, inanılmaz güzeldi." dedi.

Mehmet Yahya Durmaz da bu yolculuğun manevi yönden kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Atalarımızın topla, tüfekle, kanla savaştığı bu topraklara biz de alın terimizle geldik. Şahsen çok gurur verici. Bu mutlu günü kutlayacağız." diye konuştu.

Berkay Yardımcı da Çanakkale'ye gelmenin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu, hava şartları veya teknik arızaların kendilerini zaman zaman zorladığını ancak 10 gün sonunda Çanakkale'ye ulaştıklarını, yarın da törenleri izlemek istediklerini ifade etti.

Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllüsü Can Düzdaş da üniversiteli gençlere ev sahipliği ve rehberlik yaptıklarını, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'na makamında bir bayrak takdimi yaptıklarını, ardından kentin önemli turistik mekanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale şehitleri anısına 754 kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika

SON DAKİKA: Çanakkale şehitleri anısına 754 kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika
