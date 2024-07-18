Çanakkale Valiliği: Orman Yangınlarına Karşı Tedbirli Olunmalı - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği: Orman Yangınlarına Karşı Tedbirli Olunmalı

Çanakkale Valiliği, yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasının önemli olduğunu bildirdi. Valilik, herhangi bir orman yangını durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.

18.07.2024 09:29
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Çanakkale Valiliği, vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmasının önem arz ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik tahminlere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Çanakkale'de bazı ilçelerde 39 derecelere ulaşarak normallerin 6-8 derece üzerine çıktığı, yarın birkaç derece daha artarak en yüksek değerlere ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Yüksek sıcaklıkların, kuzey yönlerden fırtına şiddetine yakın esen kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı vatandaşların çok tedbirli ve dikkatli olmasının önem arz ettiği belirtilen açıklamada, herhangi bir orman yangınının fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Valiliği: Orman Yangınlarına Karşı Tedbirli Olunmalı - Son Dakika

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