Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir\'de Muharrem Ayı Etkinliğine Katıldı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Vali Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı ile birlikte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kordon Boyu'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlara aşure ikram eden Aktaş, kent halkının muharrem ayını tebrik etti.

Yapılan duaların ardından etkinlik sona erdi.