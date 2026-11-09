Çanakkale Valisi Toraman'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Valisi Toraman'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toraman, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin en çetin döneminde bağımsızlığa olan inancını büyük bir zafere dönüştürdüğünü, bir milletin kaderine kendi iradesiyle yön verebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Atatürk'ün, Çanakkale'de ortaya koyduğu askeri deha ve liderliğin, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasında ve Cumhuriyetin kuruluşunda tarihi bir rol oynadığını ifade eden Toraman, şunları kaydetti:

"Bugün Atatürk'ü anmak, yalnızca geçmişin büyük başarılarını hatırlamak değil, bağımsızlığımıza sahip çıkma, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirme ve Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma sorumluluğunu da yeniden idrak etmektir. Bu sorumluluk, tarihimizin bize yüklediği en kıymetli görevlerden biridir. Çanakkale'de fedakarlıkla savunulan vatanımızı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan bağımsızlığımızı, aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımGüncelSon Dakika

Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı Balık tutmaya giden balıkçılar buldu Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:25
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:25
Giyim devi Sarar’da miras kavgası Aile mahkemelik oldu
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:42:07. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Valisi Toraman'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android