Çanakkale Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çanakkale Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kaymakamı Ziyaret Etti

Çanakkale Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kaymakamı Ziyaret Etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları, Vergi Haftası dolayısıyla Kaymakam Bekir Abacı'yı ziyaret etti. Kaymakam Abacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışanlara başarılar diledi.

26.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları, Kaymakam Bekir Abacı'yı ziyaret etti.

Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve kurum çalışanları, Vergi Haftası dolayısıyla Kaymakam Bekir Abacı'yı makamında ziyaret ederek, günün önemine binaen değerlendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abacı, özveriyle çalışan personellerin Vergi Haftası'nı kutlayarak, başarılar diledi.

Kaynak: AA

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