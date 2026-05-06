Çanakkale Zafer Kupası Yarışları Sona Erdi

06.05.2026 03:32
14 ülkeden 500 sporcu, Çanakkale Zafer Kupası'nda yarıştı. Kazanan Atabay Challengers Takımı oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI 7'nci Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen 'Çanakkale Zafer Kupası Yarışları', Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ödül töreni ile sona erdi. 14 ülkeden 500 sporcunun katıldığı yarışmada Zeynep Atabay Taşkent kaptanlığındaki Atabay Challengers Takımı, 'Çanakkale Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları kapsamında 'Çanakkale Zafer Kupası Yarışları'nda dereceye girenler için Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ödül töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve çok sayıda sporcu katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti.

'ÇANAKKALE'NİN SARSILMAZ RUHUNUN TAM ORTASINDAYIZ'

Burada sadece bir ödül töreni düzenlenmediğini söyleyen İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Tarihin kalbinin attığı yerde, bir milletin kaderinin yazıldığı sularda, Çanakkale'nin sarsılmaz ruhunun tam ortasındayız. Bugün 25 Nisan. Bu tarih sadece bir rakamdan ibaret değil. Bu tarih imkansız denileni mümkün kılanların günüdür. Bu tarih bir milletin gerim adım atmadığı, diz çökmediği, teslim olmadığı bir gündür. Biz bugün o destanın yazıldığı sularda aynı rüzgarı hissediyor, aynı ufka bakıyor ama bu kez yelkenlerimizi barışa, dostluğa ve özgürlüğe açıyoruz" dedi.

'ÇANAKKALE BOĞAZI TARİHİ GÜZELLİKLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI BUGÜN'

Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle özel bir organizasyonun parçası olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gerçekten bu organizasyon Çanakkale'ye çok yakıştı. Bugün görsellere baktığımızda ve startı verdiğimizde yelkenleri Çanakkale Boğazı'nda gördükçe aklıma 1700'lü, 1800'lü yıllarda Çanakkale gravürleri geldi. O Çanakkale gravürlerindeki yelkenler Çanakkale Boğazı'na çok yakışmışlardı. Yine öyle oldu, yine öyle bir manzara vardı. Bugün, Çanakkale Boğazı tarihi güzelliklerinden birini yaşadı. Çanakkale Boğazı özgürce akıyorsa, Çanakkale Boğazı üzerindeki rüzgarlar hürriyet içerisinde esiyorsa işte Çanakkale'ye geçilmez yapan kahramanlara borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bugünkü sürüşü yaparken eminim bütün yelkenciler o büyük insanları düşündü, saygıyla andı, rahmetle andı. Bugün bu organizasyonları yapmamıza imkan sağladıkları için onları hayırla yad ettik" diye konuştu.

'BİNLERCE YIL GERİYE GİDEN ÇOK KÖKLÜ BİR TARİHİ VAR'

Çanakkale tarihle doğanın iç içe olduğu çok özel bir coğrafya olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise, "Çanakkale'nin binlerce yıl geriye giden çok köklü bir tarihi var. Ancak bu tarihi geçmiş içerisinde bizim için en önemli olan 1915 hem deniz hem kara zaferi. Büyük bir yurt savunması. Bunun haklı gururunu her yıl anma etkinlikleriyle hatırlıyoruz. İşte bu yarışlar bence teşvik edici, önemli organizasyonlar. Sayın Cumhurbaşkanımız himayesini aldı, şükranlarımızı arz ediyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız desteklerini esirgemiyorlar. Biz de yerelde alan başkanımızla beraber destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bu bir saygı yarışı, saygı etabı. Şüphesiz bir taraftan sportif bir rekabet oldu ama o rekabet içerisinde muhakkak içinde bulunan coğrafyanın, atmosferin etkisiyle bütün yarışmacılara, bütün ekipleri derinden sardığını düşünüyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. 14 ülkeden 500 sporcunun katıldığı yarışmada Zeynep Atabay Taşkent kaptanlığındaki Atabay Challengers Takımı, 'Çanakkale Kupası'nın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

