Çanakkalespor'a RTÜK Başkanı'ndan Tebrik!
Çanakkalespor'a RTÜK Başkanı'ndan Tebrik!

05.04.2026 20:06
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkalespor'u namağlup şampiyonluğu için kutladı ve başarılar diledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'i namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Çanakkalespor'u tebrik etti.

Mehmet Daniş, yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin köklü mücadele ruhunun bu kez yeşil sahalara yansıdığını, elde edilen başarının sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda bir inancın ve kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

Namağlup gelen şampiyonlukla birlikte Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Çanakkalespor'un yeni yolculuğuna güçlü bir adım attığını belirten Daniş, şunları kaydetti:

"Değerli Çanakkalespor camiası, ruhundaki mücadele azmini her alanda olduğu gibi yeşil sahalarda da en güzel şekilde sergilemiştir. Çanakkalespor'umuzu Süper Amatör Lig'de elde ettiği namağlup şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselişi için en kalbi duygularımla kutluyorum."

Daniş, açıklamasında Çanakkalespor Kulüp Başkanı Halit Kubilay Fırat başta olmak üzere teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, "Bir Çanakkale sevdalısı olarak kalbim her zaman sizlerle. Yolunuz açık, başarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Daniş, Futbol, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:35:06. #.0.4#
