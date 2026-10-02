Canbolat, İsrail'le müzakerelerde 'müzakere için müzakere' döngüsü uyarısında bulundu - Son Dakika
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Canbolat, İsrail'le müzakerelerde 'müzakere için müzakere' döngüsü uyarısında bulundu

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Velid Canbolat, İsrail'le müzakerelerin 'müzakere için müzakere' döngüsüne girdiğini ve Lübnan heyetinin her oturumda yeni taleplerle karşılaşacağını söyledi. Canbolat, Oslo sürecinden yararlanılması ve Ramallah'taki Filistin yönetimiyle koordinasyonun derinleştirilmesini önerdi.

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, İsrail'le yürütülen müzakerelerin "müzakere için müzakere" döngüsüne girdiğini belirterek, Lübnan heyetinin her oturumda yeni taleplerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Canbolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, müzakere etmek için müzakere edilen bir döngüye girdik. Her oturumda Lübnan heyetine yeni talepler iletilecek." ifadelerini kullandı.

Canbolat, bu nedenle Oslo sürecinden yararlanılması ve Ramallah'taki Filistin yönetimiyle koordinasyonun derinleştirilmesi önerisinde bulundu.

Oslo Anlaşmaları

Oslo veya 1. Oslo olarak da bilinen "Geçici öz yönetim düzenleme ilkeleri bildirgesi" anlaşması, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve yine dönemin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat arasında ABD'nin başkenti Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşmayla, taraflar arasında yıllardır süren çatışmanın sona ermesi, önce geçici Filistin Yönetimi kurulması ve 1999 yılında da bağımsız Filistin Devleti kurulmasıyla adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması hedeflenmişti.

Birincisini takiben 28 Eylül 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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