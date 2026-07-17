Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çorlu'da Vatandaş ve Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çorlu'da Vatandaş ve Esnafla Buluştu

17.07.2026 17:05  Güncelleme: 17:41
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu'da esnaf, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, patlamadan etkilenenleri ziyaret etti ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Çorlu'da vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu'da vatandaş ve esnafla buluştu. İlçede devam eden çalışmaları inceleyen Yüceer, vatandaşların talep ve önerisini dinledi. Çorlu programına kurum ziyaretleriyle başlayan Başkan Yüceer, TMMOB Mimarlar Odası Çorlu Temsilciliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı Doruk Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ardından Çorlu Bakkallar, Bayiler, Manavlar ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Yüceer, göreve yeni seçilen Oda Başkanı Ramazan Sezer ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Başkan Yüceer, kent için dayanışma ve iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"TALEPLERİ YERİNDE DİNLEYEREK HİZMET EDECEĞİZ"

Daha sonra bölge esnafını ziyaret eden Yüceer, "hayırlı işler" dileyerek talep ve önerileri dinledi. Görüşlere önem verdiklerini vurgulayan Başkan Yüceer, "Tekirdağ'ımızın her ilçesinde hemşehrilerimizle iç içe olmaya, taleplerini yerinde dinleyerek hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Çorlu Hatip Mahallesi Muhtarlığı'nı da ziyaret eden Yüceer, Muhtar Ceylan Ulusoy ile bir araya geldi. Mahallenin ihtiyaçları ve önceliklerinin ele alındığı ziyarette, Trafik Eğitim Parkı ile hayata geçirilmesi planlanan proje alanları yerinde incelendi. Başkan Yüceer, "Muhtarlarımızla işbirliği içinde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Yüceer daha sonra 4 Temmuz'da Çorlu Borsa Meydanı'ndaki bir binada meydana gelen patlamadan etkilenen vatandaşlarla Kent Lokantası'nda bir araya geldi. Binada ikamet eden vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yüceer, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Yüceer, "Zor günleri dayanışmayla aşıyoruz. Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmadan, ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Yüceer, Çorlu İsmet Paşa Bulvarı'nda devam eden üstyapı çalışmalarını da yerinde inceleyerek ekiplerden süreç hakkında bilgi aldı. Yüceer, Tekirdağ'ın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"YAŞAM ALANLARIMIZA DEĞER KATACAĞIZ"

Başkan Yüceer, Çorlu programının son bölümünde Gölbaşı ve Cumhuriyet Parkı'nda vatandaş ve esnafla buluştu. Parklarda yürütülen çalışmaları inceleyen Yüceer, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Tekirdağ'ın her ilçesi için aynı özveri ve özenle çalıştıklarını vurgulayan Yüceer, "Yaşam alanlarımızı artıracak, sosyal hayatımıza değer katacak projeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çorlu'da Vatandaş ve Esnafla Buluştu - Son Dakika

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