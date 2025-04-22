Candan Yüceer'den 23 Nisan Mesajı: Çocukların Geleceği İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Candan Yüceer'den 23 Nisan Mesajı: Çocukların Geleceği İçin Çalışıyoruz

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara seslenerek, sağlıklı ve mutlu bir gelecek için çalışacaklarını belirtti.

22.04.2025 14:04  Güncelleme: 15:07
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(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında çocuklara seslendi. Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, eşit bir geleceğe sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyor, eğitimden teknolojiye, spordan sanata her alanda donanımlı olacağınız ve en önemlisi de mutlu ve güvende yaşayacağınız bir Tekirdağ için sizlerle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın her birinin gözlerindeki umut, yüzlerindeki gülümseme bizim en büyük gücümüzdür" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Yüceer, çocuklara seslendiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili çocuklar, büyük ailem Tekirdağım. Bugün, milletçe gurur duyduğumuz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte kutladığımız çok özel bir gün: 23 Nisan. Bugün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla milletimizin kaderini kendi eline aldığı, bağımsızlık ve demokrasi yolunda atılan en büyük adımlardan birini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramı kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu kutlu gün, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğiyle bizlere, Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri ve inancı bir kez daha hatırlatıyor. Bugün bizlere düşen görev, çocuklarımızın mutlu, özgür, eşit ve çağdaş bir gelecekte yaşayabilmeleri için çalışmak ve onların hayallerine sahip çıkmaktır. Sizlere daha güzel, daha yaşanabilir bir Tekirdağ bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuz.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, eşit bir geleceğe sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyor, eğitimden teknolojiye, spordan sanata her alanda donanımlı olacağınız ve en önemlisi de mutlu ve güvende yaşayacağınız bir Tekirdağ için sizlerle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın her birinin gözlerindeki umut, yüzlerindeki gülümseme bizim en büyük gücümüzdür. Siz hayal kurdukça biz daha çok çalışacağız. Siz güldükçe biz daha da güçleneceğiz. Ulusal egemenliğin, bağımsızlığın, demokrasinin simgesi olan bu kutlu günü, geleceğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklara emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Nice 23 Nisanlara."

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Kaynak: ANKA

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