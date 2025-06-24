Çandır Fasulyesi Ekimine Başlandı

Konyaaltı Belediyesi, 5 bin metrekare alana yöreye özgü çandır fasulyesi ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti belediyeye ait olan ve Yarbaşçandır Mahallesi'nde bulunan tarlaya ekim gerçekleştirdi.

"Antalya piyazı"nın ana maddesi çandır fasulyesinin tanıtımı için de Konyaaltı Belediyesi her yıl şenlikler düzenliyor.