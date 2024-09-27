Canfin, Rönesans'tan İstifa Etti

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Pascal Canfin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın aşırı sağın isteklerine bağlı bir hükümeti desteklediği gerekçesiyle parti yönetiminden istifa ettiğini duyurdu.

Canfin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rönesans Genel Sekreteri Stephane Sejourne'ye parti yönetiminden istifa ettiğine dair mektubu ilettiğini belirtti.

"7 Temmuz'dan bu yana alınan kararlarla ilgili çok fazla fikir ayrılığım var" ifadesini kullanan Canfin, söz konusu mektubu da paylaştı.

İstifa mektubunda, AP'deki liberal eğilimli siyasi grup Renew Europe ve Avrupa İçin Birlik delegasyonunun Avrupa düzeyinde yürüttüğü çalışmaların içinde kendini görmeye devam ettiğini belirten Canfin, şunları kaydetti:

"7 Temmuz'dan bu yana alınan kararlar, genel seçimlerin sonuçlarına ve bizi en kötüsünden koruyan cumhuriyet cephesinin dinamiğine uymuyor. Bugün Rönesans, çoğunlukla sağ eğilimli bir hükümeti destekliyor ve bu hükümetin varlığı (aşırı sağcı parti) Ulusal Birlik'in isteğine bağlı."

AP vekili Canfin, hükümetin atanmasının ardından geçen günlerin bu stratejinin ne kadar toksik sonuçları olduğunu ispat ettiğini belirtti.

Canfin, Rönesans partisi üyesi olmaya devam edecek.

Fransa'daki seçim ve başbakan atama süreci

Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından Meclisi feshederek, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da genel seçime gitmişti.

Solun ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca hükümet kurma müzakerelerini askıya almıştı.

Hükümet kurulmasına ilişkin görüşmeleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddederek, 5 Eylül'de Michel Barnier'yi başbakan olarak atamıştı.