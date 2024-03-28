Canik Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği verecek - Son Dakika
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Canik Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği verecek

Canik Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği verecek

Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere burs desteği vereceklerini açıkladı. Sandıkçı, öğrencilerin belediyeye başvurması gerektiğini belirtirken, Canik Belediyesi'nin eğitime yönelik projelerle öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, burs başvuru tarihleri ve detaylı bilgilere Canik Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği ifade edildi.

28.03.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere burs desteği vereceklerini belirtti.

Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime yönelik projelerle öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Öğrencilerin daima yanında olduklarını aktaran Sandıkçı, "Canik'imizde geleneği sürdürüyoruz. Önceki senelerde olduğu gibi olduğu gibi bu sene de Canik'te üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilerimizin tamamına burs desteği vereceğiz. Bu süreçte öğrencilerimizden tek istediğimiz belirlenen başvuru tarihleri içerisinde belediyemize müracaat etmeleridir. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sandıkçı, ilçede eğitime yönelik yeni projeler ve yatırımlara imza atmaya devam edeceklerini, öğrencilerin burs başvuru tarihleri ve burs hakkında detaylı bilgiye Canik Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canik Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği verecek - Son Dakika

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