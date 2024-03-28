Canik Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği verecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada Turgay Özcan'ın İfadesi Ortaya Çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.