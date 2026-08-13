Canik'te 2.500 Çocuğa Hediye Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canik'te 2.500 Çocuğa Hediye Dağıtımı

Canik\'te 2.500 Çocuğa Hediye Dağıtımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik ilçesinde 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle 2.500 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Samsun'un Canik ilçesinde "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesine katılan 2 bin 500 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğü iş birliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen proje kapsamında Canik Atatürk Spor Salonu'nda hediye töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Celal Karatüre'nin ilahi seslendirdiği programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında çocuk ve gençlere VR gözlük, dron ve bisiklet hediye edildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin camilerle buluşmasına katkı sağlamayı önemsediklerini söyledi.

5 yıl içinde 11 bini aşkın çocuğu camilerle buluşturduklarını anlatan Sandıkçı, "Çocuklarımız vakit namazlarında ve yaz Kur'an kurslarına bu yıl ciddi bir devam sağladılar. Canik'imizde geleneksel olarak sürdürdüğümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösterilen projemizle çocuklarımız ve gençlerimiz milli ve manevi duygularını güçlendirdi. İç dünyalarına huzur geldi. Milli ve manevi yönleri güçlü erdem sahibi nesilleri yetiştirmenin ana gayesi olan projemizle gençlerimiz ayrıca emeğin ve birlikteliğin ne denli önemli olduğunu gönül dünyalarında müşahede ettiler." dedi.

Sandıkçı, proje sayesinde ailelerin çocuklarıyla camilerde ve sosyal etkinliklerde bir araya geldiğini, çocukların camilere ilgisinin yıl boyunca devam ettiğini sözlerine ekledi.

İlçe Müftüsü Bayram Karar ise yaz Kur'an kurslarının çocukların hem manevi gelişimi hem de sosyalleşmesi açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Programa Canik İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, kurum müdürleri, öğrencileri ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Hediye, Samsun, Canik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canik'te 2.500 Çocuğa Hediye Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı
Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti

19:37
Fenerbahçe’de ayrılık Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti
19:36
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi 1 saat 40 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü
17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 19:55:47. #7.12#
SON DAKİKA: Canik'te 2.500 Çocuğa Hediye Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.