Canik'te Bayram İkramiyesi: 5 Bin Lira

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm belediye personelinin hesaplarına 5 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi yatırdıklarını bildirdi.

Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, tüm belediye personeliyle birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiklerini, ilçeye yeni projeleri ve yatırımları kazandırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Canik Belediyesi ailesinin büyük bir ekip ruhuna sahip olduğunu vurgulayan Sandıkçı, "Bu yıl da tüm ekip arkadaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemelerini tamamladık. İlçemiz için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın hesaplarına, 5 bin lira Kurban Bayramı ikramiyelerini yatırdık. Tüm kıymetli ekip arkadaşlarımın ve değerli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.