Canik\'te Yaz Etkinlikleri Başladı

Samsun'un Canik ilçesinde yaz tatili sürecinde çocuklar ve gençler, çeşitli etkinlik ve eğitim programlarıyla bir araya geliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Halk Kütüphanesi, Etüt Merkezi ve Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde çocukların yapay zeka, robotik kodlama, yazılım, siber güvenlik ve model uçak tasarımı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler aldığını söyledi.

Sandıkçı, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesi ve açık hava etkinlikleriyle ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak sağladıklarını, böylece aile içi iletişimin güçlendiğini belirtti.