Canik'ten Dar Gelirli Ailelere Destek

31.03.2026 14:17
Canik Belediyesi, dar gelirli ailelere 6 bin lira destek ve bebek destek paketleri sunuyor.

Canik Belediyesinin çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere 6 bin liralık destek vermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, gönül belediyeciliği anlayışıyla ailelere, gençlere ve farklı eğitim düzeyindeki öğrencilere yönelik sosyal destekleri sürdürdüklerini belirtti.

İlçede çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere 6 bin liralık destek ödemelerine devam ettiklerini anlatan Sandıkçı, "Sosyal destek programlarına başvuruda bulunan ailelerin ödemelerini hesaplara yatırmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal destek programlarıyla aile bütçesine katkı sunuyoruz. Aile yapısının önemini belirterek hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem ailelerimizin hem de evlenecek gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Canik'teki anne adaylarına bebek destek paketi hediye etmeyi de sürdürdüklerini vurgulayan Sandıkçı, "Bebek destek paketimizin içinde çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Kız ve erkek çocuklarımız için ayrı şekilde özenle hazırladığımız bebek destek paketlerimizi anne adaylarımıza ulaştırmayı sürdürüyoruz. Canik'imizde gönüllere ulaşmaya devam ediyor, yeni sosyal destek programlarını ve projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

