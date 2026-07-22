Çankaya Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Haldun Güler Seçildi

(ANKARA) - Çankaya Belediye Meclisi'nde Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Çankaya Belediyesi Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı Haldun Güler seçildi. Güler, "Önümüzdeki süreçte Hüseyin Can Güner Başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup Hüseyin Can Güner Başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar, ortak akılla ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in 15 Temmuz'da tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapıldı. Seçimde, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Haldun Güler ile Fevzi Gümüş aday oldu. İlk turda Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş 6 oy alırken, 5 oy boş çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı. Meclis üye sayısının üçte ikisinin sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda Haldun Güler 37, Fevzi Gümüş ise 2 oy alırken, 3 oy boş çıktı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece Başkan Vekiliği'ne Haldun Güler seçildi.

"TÜM HİZMETLERİ ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞLA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Seçiminin ardından teşekkür konuşması yapan Güler, şunları söyledi:

"Demokratik bir olgunlukta tamamladığımız bu seçime katılarak oyları ile şahsımı Meclis Başkan Vekilliği görevine layık gören tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Hüseyin Can Güner Başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup Hüseyin Can Güner Başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar, ortak akılla ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz. Belediye hizmetlerimizi sürdürürken Hüseyin Can Güner Başkanımızın bugüne kadar yaptığı gibi halkın vergilerinden oluşan bütçemizi, tertemiz, şeffaf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeten belediyecilik anlayışı ile yol alacağız. Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz."

Hüseyin Can Güner Başkanımızın, Büyükşehir ve Çankaya Meclis Üyesi Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Emre Doğan arkadaşımızın, Çankaya Meclis Üyesi Ahmet Ağırman arkadaşımızın, Başkan Yardımcımız Mesut Akıncı'nın, Mehmet Yıldırım Müdürümüzün ve şu an tutuklu olan tüm çalışanlarımızın adalet yerini bulup, en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ederek, onları bir an bile unutmadan hizmetlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek isterim."

Haldun Güler, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.