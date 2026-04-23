Hüseyin Can Güner: "Koşullar Ne Olursa Olsun Laik, Demokratik Cumhuriyet'e, Parlamentomuza Sahip Çıkacağız"

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Her ne kadar bu ulus Kurtuluş Savaşı'nı bile parlamento eliyle yürüten, millet iradesine inanan liderlerin kurduğu bir Cumhuriyeti var etmişse de bugün millet iradesiyle savaşan bir anlayışla da karşı karşıyayız. Bu anlayış siyasi partiler ya da demokratik yollarla da değil, doğrudan yargı eliyle, hukuk eliyle bu mücadeleyi yürütüyor. Bunun da farkındayız ve bunun daha ileriye gidebileceğinin de her türlü iftiranın, her türlü ahlaksızlığın, her türlü saldırının daha da büyüyebileceğini de biliyoruz. Ama yüreğimizdeki bu ateşle biz bu mücadeleyi sürdürmekte de kararlı olacağız. Koşullar ne olursa olsun laik, demokratik Cumhuriyet'e, parlamentomuza sahip çıkacağız" dedi.

Çayyolu Atapark'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, Çankaya Belediyesi bürokratları ve yağışlı havaya rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Güner, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün TBMM'nin, ulusumuzun en yüksek karar organı olan parlamentomuzun kuruluşunun 106'ncı yılında yağmurda, yaşta burada bir aradayız. Ama hepimizin gönlünde, kalbinde öyle bir sıcaklık var ki Cumhuriyetin sıcaklığı, Atatürk'ün sıcaklığı, bu ülkeye bağlı yurt sever insanların sıcaklığı var kalbimizde. Onun için koşullar ne olursa olsun ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ne de onun kurduğu laik demokratik Cumhuriyet'ten vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz."

Biliyoruz ki bundan bir asır evvel bu ülkede bağımsızlık mücadelesini başlatan Trablus'tan, Yemen'den, Balkanlar'dan onca mağlubiyetten sonra, onca yorgunluktan sonra yokluk içinde, yoksulluk içinde, salgın hastalıklarla mücadele eden bir toplumda bu ülkeyi hürriyet ve istiklal mücadelesiyle buluşturan Ulu Önder Atatürk'ün de Cumhuriyet kadrolarının da, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten kadroların da bizden daha kolay şartları yoktu. Bugün hangi güçlük içerisinde, hangi zor koşullar altında olursak olalım, biz onlardan ilham alıyoruz ve bu ülkenin damarlarında, bu ülkenin kökünde, bu toplumun kökenlerinde yatan bu bağımsızlık ateşinin asla sönmeyeceğine inanıyoruz.

"Bugün ne kadar zor koşullar altındaysak yarın daha da zor koşullar altında olabilir"

Biliyoruz ki yarın bugünden de kolay olmayacak. Bugün ne kadar zor koşullar altındaysak yarın daha da zor koşullar altında olabiliriz. Çünkü her ne kadar bu ulus Kurtuluş Savaşı'nı bile parlamento eliyle yürüten, millet iradesine inanan liderlerin kurduğu bir Cumhuriyeti var etmişse de bugün millet iradesiyle savaşan bir anlayışla da karşı karşıyayız. Bu anlayış siyasi partiler ya da demokratik yollarla da değil, doğrudan yargı eliyle, hukuk eliyle bu mücadeleyi yürütüyor. Bunun da farkındayız ve bunun daha ileriye gidebileceğinin de her türlü iftiranın, her türlü ahlaksızlığın, her türlü saldırının daha da büyüyebileceğini de biliyoruz. Ama yüreğimizdeki bu ateşle biz bu mücadeleyi sürdürmekte de kararlı olacağız. Koşullar ne olursa olsun laik Cumhuriyete, demokratik Cumhuriyete, parlamentomuza sahip çıkacağız.

"Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk"

Bugün aynı zamanda çocukların günü. Öyle bir lider düşünün ki savaşın ardından, savaşın en büyük mağdurunun, en büyük zarar göreninin çocuklar olduğunu bilen bir lider ki bu bayramı ulusun parlamentosunun kurulduğu bu günü tüm dünya çocuklarına armağan eden böyle bir bayram ilan eden bir lider. ve bugün biz onun anısına da saygıyla hem bin çocuk korumuzda, hem kreşlerimizde öğrenim gören çocuklarımızın üç gün boyunca gerçekleştirdiği sergilerle, aynı zamanda çocuklarımıza da bu güzel anları yaşattık, yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz. ve inanıyorum ki bundan sonra da daha aydınlık günlerde, daha güzel günlerde hem iklim itibariyle daha güzel güneşli günlerde hem de yurdumuzun üzerini açacak o güzel güneşli günlerde yine hep birlikte olacağız. Bu meydanlarda cıvıl cıvıl olacağız. Hepinize bugün buraya geldiğiniz için katılımınızdan dolayı Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yaşasın onun güzel Çankaya'sı diyorum."

Program çocukların folklor gösterisi ve bando takımının konseriyle sona erdi.