Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Genç Bir Siyasetçi Olarak Herkesin Özgürce Yaşayabileceği Bir Ülke Hayaliyle Siyaset Yapıyorum"

(ANKARA) – Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Çayyolu Genç Akademi'de gençlerle bir araya geldi. Güner, "Genç bir siyasetçi olarak herkesin özgürce yaşayabileceği bir ülke hayaliyle siyaset yapıyorum" dedi.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Güner gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek deneyimlerini paylaştı, gençlere tavsiyelerde bulundu. Etkinlik, Genç Akademi idarecisi Sevda Keskin'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Hukuktan siyasete uzanan yolculuğunda nelerle karşılaştığını anlatan Güner, "Siyasetle hukuk bir arada var olan bir alan, çocukluktan itibaren çevreye, siyasete duyarlı bir birey olarak yetiştim. Hukuk Fakültesini seçmemde de bunun rolü olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanı olmadan önce de yaşadığım çevrede olan bitenle ilgilenen bir yapım vardı. Hukukun, adaletin, demokrasinin içselleştiği bir ortam için siyaset yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Ben de genç bir siyasetçi olarak herkesin özgürce yaşayabileceği bir ülke hayaliyle siyaset yapıyorum" dedi.

"Eşit hizmet götürme noktasında adalet duygusu devreye giriyor"

Hukuk Fakültesi okumanın belediye başkanlığında kendisine faydası olduğunu belirten Güner, "Personel yönetiminden tutun da ilçe genelinde alacağınız kararlara kadar birçok noktada karar verici olarak zorlanabiliyorsunuz. 124 mahallesi olan Çankaya'da nereye hangi hizmeti yapacağımız konusunda belirleyici olma konusunda hakkaniyetli karar vermemiz gerekiyor. Eşit hizmet götürme noktasında adalet duygusu devreye giriyor. İnisiyatif aldığımız yerlerde de hem adalet duygusunu hem hakkaniyeti gözeterek yönetim zorluğunu da bilerek karar veriyoruz. Hukuk gözüyle adalet duygusuyla bakmayan birisi olsak daha kolay karar verebiliriz ama bu da bizim yaşam felsefemize uymuyor. Hiçbir toplum kesimini ayırmadan herkese eşit davranmaya çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Belediyelerin vatandaşların en kolay ulaşabildiği kurum olduğunu dile getiren Güner, ne kadar yurttaşa ulaşabilirlerse kendileri için en büyük sosyal belediyecilik anlayışının bu olduğunu kaydetti.

"Halka dokunan tüm projeler benim için özel bir yere sahip"

Güner, "Tek bir projeyle ben gurur duyuyorum diyebileceğim bir şey yok halka dokunan tüm projeler benim için özel bir yere sahiptir. Eğer vatandaşın gözünde bir mutluluk görebiliyorsak bu bizim için daha değerlidir. Burada 13 üniversitede 200-300 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan ilçemizde gençlere değer vererek onların gelecek planlamasında söz sahibi olacağı bir durumu oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Gençlere yol gösterecek hizmetlerin olduğu merkezi bir yerde Gençlik Merkezimizi hayata geçirdik. Kız öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedeceği yurdumuzu hizmete sunduk. Gençlerimizin geleceklerine yön verecekleri her kulvarda onların yanında olmaya devam edeceğiz. 10 senenin sonunda baktığımızda 'Ya bu adam iyi bir belediye başkanıydı herkes için de çalıştı güzel işlere imza attı ayırt etmedi eşit davrandı' derlerse bu benim için en büyük projedir" ifadelerini kullandı.

"Gençler mücadeleden vazgeçmesinler"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Güner, uzun bir maraton olan hayata dahil olmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, "Mücadeleden vazgeçmesinler, önlerine çıkan zorluklara karşı çıkış yolları arasınlar. Buraya gelen gençlerin arasından geleceğin sanatçıları, siyasetçileri çıkacak. Bulunduğu her ortamda söz sahibi olmayı, hem eleştirmeyi hem de yeni sözler söylemeyi hayat felsefesi olarak alsınlar" dedi.