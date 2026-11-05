Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Barosuyla iş birliği ve yer tahsisini görüştü - Son Dakika
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Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Barosuyla iş birliği ve yer tahsisini görüştü

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Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Barosuyla iş birliği ve yer tahsisini görüştü
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Çankaya Belediye Meclisi heyeti, Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulunu ziyaret ederek iş birliği ile adalete erişimi görüştü. Görüşmede Baro'nun yeni hizmet binası için yer tahsisi ve Gelincik Merkezi çalışmalarında Çankaya Belediyesiyle iş birliği ele alındı.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Barosunu ziyaret etti. Ankara Barosundan yapılan açıklamada, ziyarette yerel yönetimlerle barolar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kent yaşamında hak temelli yaklaşımların güçlendirilmesi ve yurttaşların adalete erişimine katkı sağlayabilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Çankaya Belediye Meclisi YENİ Parti Grup Başkanvekili Tolgay Yorulmaz, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin ve Meclis üyeleri Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Baro'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, yerel yönetimlerle barolar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kent yaşamında hak temelli yaklaşımların güçlendirilmesi ve yurttaşların adalete erişimine katkı sunabilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Baromuzun yeni hizmet binası için yer tahsisi ve Gelincik Merkezimizin çalışmaları kapsamında Çankaya Belediyesiyle geliştirilebilecek iş birliği ele alındı. Baromuzu ziyaret eden heyete teşekkür ediyor, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarda bir araya gelmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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