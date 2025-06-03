Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu'na Jüri Özel Ödülü - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu'na Jüri Özel Ödülü

03.06.2025 11:20
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Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu, Nazım Hikmet'in Ferhad ile Şirin adlı eseri ile 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Tiyatro, Ankara'da sahnelenen oyunlar arasında önemli bir başarıya imza attı.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu, Nazım Hikmet'in Ferhad ile Şirin adlı eserini sahnelediği oyun ile 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Tiyatro sanatının prestijli ödülü "Direklerarası Seyirci Ödülleri"nin 25'incisi sahiplerini buldu. Direklerarası Seyircileri tarafından oluşturulan "Halk Jürisi", 2024-2025 tiyatro sezonunda Ankara'da sahnelenen oyunları Performans, Tasarım ve Yapım kategorilerinde değerlendirdi. Bu kapsamda Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu, Yeşim Eyüboğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, Nazım Hikmet'in Ferhad ile Şirin adlı oyunu ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Geçen dönemde Yeni Tiyatro Dergisi'nin 11.Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında da "yılın projesi" ödülünü alan yapım, kurumsal bir tiyatro yapılanması için faaliyete geçirilen semt tiyatroları projesinin başarısını pekiştirdi. İkinci yılını dolduran Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları; Oran, Yıldız, Karapınar, Maltepe, 100. Yıl, Beysukent ve Çayyolu olmak üzere, yedi ayrı bölgede Ankara'nın sanat yaşamını canlandırıp, kentin sanat altyapısının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstleniyor.

30 kişilik kadro, iki yıllık emek

30 kişilik kadro ile yaklaşık iki yıllık bir hazırlıktan sonra sahnelenen Ferhad ile Şirin oyunu, Nazım Hikmet'in 1948 yılında Bursa Cezaevi'nde yazdığı, halk edebiyatı içinde geniş bir coğrafyada bilinen ve sevilen bir aşk öyküsünü anlatıyor. Büyük beğeni toplayan yapım, Ankara'nın yanı sıra Şereflikoçhisar, Elmadağ, Kırşehir ve Çanakkale il ve ilçelerinde de sahnelendi. Oyun gelecek dönem de farklı il ve ilçelerde sahnelenmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu'na Jüri Özel Ödülü - Son Dakika

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