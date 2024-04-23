Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan\'da Konser Verdi

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıttepe'de konser verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yerel seçiminde filizlenen bu başarı, ilk genel seçimde de sürecek. Cumhuriyet'e, Atatürk'e layık kadroların bu ülkeyi yönetmesini mutlaka sağlayacağız" dedi.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıttepe'de etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 1000 Çocuk Korosu konser verdi. Etkinliğe katılan

ankaya Anıtpark'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla "1000 Çocuk Korosu Konseri" yapıldı. Etkinliğe katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şunları söyledi:

"Bu etkinliğimiz, Sayın Bülent Tanık döneminden bu yana, 1000 Çocuk Koromuz faaliyette. Her yıl da büyük bir ilgi ve beğeniyle takip ediliyor. Ben, bu çalışmada başladığı günden itibaren emeği olan tüm belediye başkanlarımıza, demokratlarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum.

"İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ"

Bugüne kadar, milli bayramlarımızı bazen coşkulu kutladık, bazen Ata'mızın huzuruna boynumuz bükük, başımız önde çıktık. Ne mutlu ki bugün; 'yine her şey bitti' denilen yerde, milyonların umutsuzluğa gömüldüğü bir dönemde insanların inancıyla, kararlılığıyla yeniden ayağa kalktık, yeniden umutlandık. Bu kez Ata'mızın karşısına mahcup değil, başımız dik, alnımız açık çıktık. Umut ediyorum ki; bundan sonraki bayramlarda da daha çok coşkuyla, daha çok umutla, inançla ve kararlılıkla, genelde de iktidara yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yerel seçiminde filizlenen bu başarı, ilk genel seçimde de sürecek. Cumhuriyete, Atatürk'e layık kadroların bu ülkeyi yönetmesini mutlaka sağlayacağız."

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