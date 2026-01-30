Çankaya'da Çevre Güvenliği İçin 7/24 Denetim

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre ve Denetim Amirliği, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde çevre düzeni, çevre güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla yoğun bir denetim faaliyeti yürüttü. İlçenin 124 mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalarla inşaat, tadilat, yıkım, hafriyat ve kazı faaliyetleri başta olmak üzere çevreyi ve kent yaşamını etkileyen tüm unsurlar yakından takip edildi.

Düzenli saha denetimi yapıldı

Çevre ve Denetim Amirliği ekipleri; yapılaşma sürecinde çevre kirliliğinin önlenmesi, halk sağlığının korunması, kamusal alanların işgal edilmemesi ve mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi amacıyla düzenli saha denetimi yaptı. Yeni başlayan inşaat ve yıkım şantiyelerinde çevre güvenliği önlemleri kontrol edilerek uygun bulunanlara çevre güvenliği onayı verildi. Yapılan çalışmalarda, ruhsat kontrolleri, gürültü denetimleri, moloz ve atık kaynaklı kirliliklerin giderilmesi sağlandı. Denetim ekipleri, yıkım faaliyetlerinde çevre güvenliğini ön planda tutarak, toz emisyonunun azaltılması, komşu parsellerin bilgilendirilmesi ve yıkım sonrası alanların güvenli hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı. Tadilat çalışmalarında ise çalışma saatleri, gürültü ve çevre kirliliği yönünden kontrolleri yapılarak, kamu alanlarına bırakılan atıkların temizlenmesi konusunda gerekli uyarılar yapılarak işlem tesis edildi.

Giderilmeyen olumsuzluklar için idari yaptırım uyguladı

Zabıta Müdürlüğü Çevre ve Denetim Amirliği, hafriyat ve kazı çalışmalarında kaçak dökümlerin önlenmesi, ruhsatsız kazıların durdurulması ve tehlike oluşturan açık alanların kapattırılması yönünde etkin bir mücadele yürüttü. Altyapı kurumlarının gerçekleştirdiği kazı ve onarım çalışmaları da ruhsat, güvenlik ve çevre düzeni açısından denetlendi. Kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadele kapsamında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilerek ilgili imar birimlerine bildirildi, gerekli yasal süreçler başlatıldı. İşgal ve çevre kirliliği oluşturan durumlarda sorumluları uyaran ekipler, uyarılara rağmen giderilmeyen olumsuzluklar için idari yaptırımlar uyguladı.

Denetim faaliyetlerinde dijital sistemlerden etkin olarak yararlanan denetim ekipleri, muhatap bilgileri, imar verileri ve parsel sorgulamalarını elektronik ortamda kontrol ederek sonuçlandırdı. 1 Ocak 2025-27 Ocak 2026 tarihleri arasında Denetim Amirliği'ne ulaşan 11 bini aşkın şikayet değerlendirilerek, her birine yerinde müdahale edildi.