Çankaya Belediyesi 21 Pazar Yerinde Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçedeki 21 pazar yerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gelen talepler doğrultusunda başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız ve pazar esnafımız için pazar yerlerimizi daha konforlu ve güvenli alanlar haline getiriyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan pazar yerlerini halkın ihtiyaçlarına göre düzenleyerek vatandaşların rahat ve huzurlu alışveriş yapmaları için işlemlerini tamamladı. 21 pazar yerinin aydınlatma, su giderlerinin bakımını gerçekleştirip, boyama, alçı işlemlerini bitirdi. Pazar yerlerinin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışma yapan ekipler, tüm pazar yerlerindeki aydınlatma ve güvenlik kamerası sayısını da rekor ölçüde artırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pazar yerine 125 yeni güvenlik kamerasını eklerken, 2 pazar yerine de hidrolik mantar güvenlik bariyer sistemi kurdu.

Ekipler, İncesu, Keklik, Maltepe, Ayrancı, Emek, Huzur, Dikmen, Yenişehir, Yaşamkent, 100. Yıl, Birlik, Esat, Naci Çakır, Mürsel Uluç, Mustafa Kemal, Ehlibeyt, Balgat, Cebeci, Karapınar, Yıldız, Ümitköy ve Cevizlidere pazar yerlerindeki başta aydınlatma, su giderlerinin bakımı, yenilenmesi, boyanması ve alçı işlemleri olmak üzere aydınlatma, çatı tamiratı gibi tüm çalışmaları tamamladı.

"Yapı maliyetlerinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Ancak yine de yeni yatırımları gerçekleştireceğiz"

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler konusunda verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız ve pazar esnafımız için pazar yerlerimizi daha konforlu ve güvenli alanlar haline getiriyoruz. Pazar yerlerimizden spor, forum, sosyal ve kültürel etkinlik gibi birçok alanda yararlanmayı hedefliyoruz. 2025 yılı planlarımız arasına pazar yeri kapama ve kreş yapımını ekledik. Yapı maliyetlerinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Ancak yine de yeni yatırımları gerçekleştireceğiz. Yüzme havuzu, kreş, pazar yerlerinin üstünün kapanması gibi tüm çalışmalarımızı hızla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.