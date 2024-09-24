Çankaya Belediyesi, 41. Avrupa Miras Günleri'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, 41. Avrupa Miras Günleri'ne Ev Sahipliği Yaptı

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Çankaya Belediyesi, 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde 'Ankara Sevdalısı Olacaksınız' temasıyla düzenlenen 41. Avrupa Miras Günleri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çeşitli müzeler, sergiler ve konserler yer aldı. Ziyaretçiler Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'ni gezme fırsatı buldu.

24.09.2024 11:51  Güncelleme: 12:42
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, bu yıl 41'incisi düzenlenen Avrupa Miras Günleri'ne ev sahipliği yaptı. 21 ve 22 Eylül 2024 tarihlerinde "Ankara Sevdalısı Olacaksınız" temasıyla hazırlanan program kapsamında Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi de ziyaretçilere açıldı.

Çankaya Belediyesi, 41. Avrupa Miras Günleri'ni yurttaşlarla buluşturdu. Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı'nın (EUNIC) öncülüğüyle Başkent'in kültürel paydaşlarını bir araya getiren etkinlik, 21 ve 22 Eylül'de yapıldı. Institut Français Türkiye'nin Ankara Şubesi tarafından koordinasyonu yapılan etkinlik kapsamında 8 müze, 5 rota, 5 sergi, 3 konser, 8 Avrupa Büyükelçiliği'ni de kapsayan 34 mekan uzman rehberlerin eşliğinde ziyaret edildi.

Avrupa mirası, Abidinpaşa Köşkü'nde

Etkinliğin rotası içinde bu yıl Abidin Pas¸a Ko¨s¸ku¨ Milli Mu¨cadele Mu¨zesi de yer aldı. Köşk, kapılarını Avrupa Miras Günleri için yurttaşlara açtı. Milli Mücadele'nin Harp Okulu olan köşkte ziyaretçiler, uzman rehberler eşliğinde Kurtuluş Savaşı tarihinin önemli anlarına yeniden tanıklık etti. Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Macaristan, Hollanda, Polonya ve İsviçre büyükelçiliklerinin de ziyarete açıldığı etkinliğe katılanlar, tarihi binaları rehberler eşliğinde gezme imkanı buldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Resim ve Heykel, Erimtan, Evliyagil, Cin Ali, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi ve Olgunlaşma Enstitüsü de ziyaret edildi.

"Genç Kız Portresi" Çankaya sokaklarında

Belediyeye bağla rotalardan bir diğeri ise Kennedy Caddesi oldu. Institut Français Türkiye iş birliği ile hazırlanan etkinlikte Fransız sanatçı Julien de Casabianca, kentin sokaklarını sanatla buluşturdu. Resim ve Heykel Müzesi'nde yer alan "Genç Kız Portresi"ni Kennedy Cad. No: 22 Bahar Apartmanı duvarında sergileyen sanatçı, tarihi sanatla harmanlayarak farklı bir deneyimi ilçeye taşımış oldu.

Çankaya Belediyesi, 41. Avrupa Miras Günleri\'ne Ev Sahipliği Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, 41. Avrupa Miras Günleri'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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