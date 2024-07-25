Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Açık Hava Sinema Günleri, Keklikpınarı Pazar Yeri'nde başladı. Altı hafta sürecek etkinlikte gösterilecek 4 film nostalji dolu günler yaşatacak.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 8 Eylül'e kadar sürecek Açık Hava Sinema Günleri etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilk gösterim, Dikmen Keklikpınarı Pazar Yeri'nde "Bursa Bülbülü" filmi ile başladı. Etkinlikte vatandaşlara patlamış mısırın yanı sıra gazoz, su ve çay ikram edildi.

Sinema Günleri ilçede 14 farklı noktada gerçekleştirilecek. Çankaya Belediyesi, son dönemin sevilen filmleri; Bursa Bülbülü, Turna Misali, Şimdi ya da Asla (The Bucket List) ve Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle) filmlerinin gösterimini yapacak.