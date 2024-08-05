Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Açık Hava Sinema Günleri, her gün ilçenin farklı bir noktasında devam ediyor. Başkentliler, hafta sonu Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşen sinema etkinliğiyle keyifli bir yaz akşamı geçirme fırsatı buldu.

Son dönemin sevilen filmleri ile vatandaşlara açık havada sinema keyfini yaşatan Çankaya Belediyesi, cumartesi günü Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda "Şimdi ya da Asla", pazar günü ise Uğur Mumcu Parkı'nda "Turna Misali" filmlerini gösterdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, patlamış mısır, gazoz, su ve çay ikram edildi.