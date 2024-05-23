Çankaya Belediyesi Bakımevi Öğrencileri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi bünyesindeki 15 gündüz bakımevinde üç yıl boyunca okul öncesi eğitimi alan 468 çocuk, öğretmenleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'nin Uğur Böceği, Dostluk, Güneş, İlk Adım, Ata, Atlas, Masal Kalesi, Martı, Barış, Umut, Togan Özliyen, Deniz, Mutlukent Bulut, Mutluluk, Berkin Elvan Gündüz Bakımevi'nde eğitimini tamamlayan 6 yaş grubu 468 çocuk, cübbeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.

Öğretmenleri eşliğinde Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün kabrinin bulunduğu alana gelen çocuklara Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Alkan ve Aydın Özsoy da eşlik etti. Çocuklarla Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Başkan Yardımcısı Alkan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.